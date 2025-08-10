Basket a lutto: addio a Paola Mauriello, vinse anche uno scudetto con il Napoli L'ex giocatrice azzurra aveva soli 44 anni

Lutto nel mondo del basket: è morta a soli 44 anni Paola Mauriello, che con la maglia della Nazionale aveva vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo 2009, ma anche uno scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero.

"Paola, dolce Paola, ci hai lasciato", si legge in una nota Federbasket. "Condividiamo il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana ed è vicino al figlio Luciano e al marito Antonello Giordano".

Ala, in serie A, con Napoli Vomero, Faenza e Ragusa, Basket Parma, Ribera, di recente ha partecipato a 'Free Yourself', corso per allenatrici della Fip. Attualmente era consigliere regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile. I funerali si terranno domani a Francavilla, in Abruzzo, come scrive l'Ansa.