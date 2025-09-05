Juve Stabia, Bellich rinnova fino al 2028: "Castellammare è la mia seconda casa" Il difensore: "Accordo voluto sia da me che dalla società"

A mercato chiuso la Juve Stabia mette a segno un altro colpo importante per il futuro. La società stabiese ha raggiunto l'accordo con il difensore Marco Bellich per il prolungamento del contratto. Il nuovo contratto avrà validità fino al 30 giugno 2028.

Nato a Novara il 5 maggio 1999, Bellich é approdato a Castellammare nella sessione estiva del calciomercato 2023/24, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie C girone C con 37 presenze (3.305’) 8 reti e 2 assist, a cui si aggiungono 2 presenze in Supercoppa Serie C (180’).

Nella stagione 2024/25 in Serie BKT colleziona 33 presenze per un totale di 2.614′, siglando 2 reti. A queste si aggiungono 3 gare (225′) nei Play Off di Serie BKT e 1 gara in Coppa Italia Frecciarossa. Marco, al terzo anno in gialloblù, ha iniziato la stagione con 3 presenze.

Al momento della firma, il calciatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Sono entusiasta di questo rinnovo, era quello che volevamo sia io che la società. Nonostante l’interesse di altre squadre, fin da subito abbiamo deciso insieme di proseguire il percorso iniziato due anni fa. Castellammare per me è ormai diventata una seconda casa, qui sto benissimo. Desidero ringraziare il presidente, il direttore e tutta la società per la fiducia”.