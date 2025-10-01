Padel e fitness, alla Mostra d'Oltremare torna "Padelness" Da venerdì 21 a domenica 23 novembre

"Padelness. La prima fiera italiana del padel e del fitness" torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, con una seconda edizione ampliata negli spazi e nei contenuti. Resta ferma la sua caratteristica di fiera "educativa" che promuove uno stile di vita sano tra benessere, sport e divertimento, attraverso l'informazione e la formazione, la sana competizione, l'inclusione, la sostenibilità e la prevenzione. Protagonisti di questa edizione saranno i ragazzi e le ragazze dei licei e le studentesse e gli studenti dell'università.

Spazio anche alla terza età per svelare la grande virtù dell'invecchiamento attivo. Padelness è stato pensato per un pubblico eterogeneo: imprenditori, sportivi professionisti, appassionati, amatori e curiosi. L'evento sarà promosso, come lo scorso anno, con il progetto "Padelness on the road", con tornei nei circoli e allenamenti nelle palestre di tutta Italia fino al 10 novembre. "Padelness, con la sua prima edizione, si è rivelata una manifestazione dinamica con un movimento di persone enorme, in arrivo da tante città italiane e da tanti paesi del mondo e, soprattutto, organizzata nell'ottica policentrica a cui questa amministrazione si è ispirata fin dal suo insediamento. A novembre, Napoli ovest tornerà a essere polo sportivo turistico con tornei di padel e allenamenti fitness con tanti nomi importanti che arriveranno in città.

Il Comune di Napoli concede con grande piacere il patrocinio a una fiera dello sport che dà spazio all'università, dando alle studentesse e agli studenti concrete opportunità di confronto con i top player nazionali e internazionali del settore sportivo. Questo è un anno particolarmente simbolico per Napoli con la celebrazione dei suoi 2.500 anni: in Padelness c'è anche uno spazio dedicato a questo importantissimo compleanno. Un plauso agli organizzatori che sono riusciti a proporre alla città un evento unico e complesso". dice il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Padelness, progetto ideato e realizzato da Eventi in Mostra Srl, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, CONI Campania, che, sin dalla prima edizione, ha inserito Padelness tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Sport e Salute, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), USSI Campania, SUGC Sindacato Unitario Giornalisti Campania, CIWAS Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la Salute, è stato illustrato a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta, dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dall'assessora comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, dall'assessora comunale allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante, dal presidente della Mostra d'Oltremare Remo Minopoli, dagli ideatori e organizzatori di Padelness Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco.

"Questo evento si inserisce nella direzione dello sviluppo del turismo sportivo nella nostra città, che intendiamo implementare anche in vista di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e dell'America's Cup - ha affermato l'assessora Armato -. Anche settembre è stato un mese di grandi arrivi. Questo ci impegna a rafforzare i servizi e qualificare sia l'offerta dell'ospitalità che quella degli eventi. Per il segmento del turismo sportivo, Padelness può fare da traino, visto il grande movimento che ha generato lo scorso anno con appassionati, giocatori e giocatrice in arrivo da tutto il mondo perché è molto seguita". "Sono piacevolmente sorpresa della novità di quest'anno: non più solo un'iniziativa per gli appassionati di padel e fitness, ma gli organizzatori puntano a coinvolgere quante più persone possibili nelle attività sportive, anche attraverso una passeggiata in uno scenario bellissimo come quello di Napoli. Fare sport - ha sottolineato l'assessora Ferrante - non è solo impegnarsi in palestra, ma è anche vivere in sinergia con la propria città e questo contribuisce al benessere non solo fisico, ma anche psichico"