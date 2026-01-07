Vela inaugura anno Napoli capitale europea sport con Trofeo Campobasso 120 giovanissimi velisti provenienti da 8 Paesi europei

L'anno di Napoli Capitale Europea dello Sport si apre nel segno della vela. Aspettando l'America's Cup torna al Reale Yacht Club Canottieri Savoia l'appuntamento con il trofeo Marcello Campobasso, storica regata internazionale della classe Optimist che quest'anno è giunta alla sua 32esima edizione: 120 giovanissimi velisti provenienti da 8 Paesi europei sono entrati in azione tra le acque del golfo regalando il consueto carico di emozioni e spettacolo.

Nonostante il maltempo dell'Epifania che ha limitato il programma della competizione bastano le tre manche disputate domenica, nel primo giorno di gare, per assegnare i titoli. Il Trofeo Marcello Campobasso lo vince Giorgio Nibbi del Circolo Nautico Sambenedettese, primo in un podio tutto italiano completato dal secondo posto di Carlo Miraglia del Centro Surf Bracciano, e dal terzo del partenopeo Raffaele Nugnes della Lega Navale di Napoli Il Trofeo Unicef, destinato alla Divisione B dei più piccoli skipper dai 9 agli 11 anni, va invece a Maurizio Domenici della Lega Navale di Anzio che precede Tommaso Pierdomenico e Anna Gaudiano.