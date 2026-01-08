Juve Stabia, Zeroli: "Grazie a Lovisa e Abate per la fiducia" Il ds: "Mancavano le sue caratteristiche nella nostra rosa"

"Ringrazio il direttore per la fiducia. Sono felice di ritrovare mister Abate con il quale ho già avuto modo di lavorare nel settore giovanile del Milan. Ai tifosi prometto il massimo impegno per toglierci delle soddisfazioni e raggiungere i nostri obiettivi. Vi aspetto al Menti. Forza vespe": così Kevin Zeroli si presenta a Castellammare per l'avventura con la Juve Stabia. Il centrocampista di Busto Arsizio, classe 2005, vivrà la seconda parte della stagione in prestito dal Milan. "Zeroli è un calciatore le cui caratteristiche ci mancavano. Il mister lo conosce bene avendolo già allenato e ci potrà dare il suo contributo in vista del girone di ritorno. Importante averlo già a disposizione per la gara di sabato": ha aggiunto il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa. Maglia numero 8 per Zeroli in gialloblu.