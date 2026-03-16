Basket, Guerri Napoli ko contro Cantù (94-77) Magro: "Persa gara importante, ma ho visto una squadra che ha provato a costruire"

Altra sconfitta per la Guerri Napoli: al PalaDesio vince l'Acqua San Bernardo Cantù con il risultato di 94-77 nella ventiduesima giornata della LegaBasket Serie A. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile su un campo molto caldo. - ha spiegato il coach del Napoli Basketball, Alessandro Magro, nel post-gara - Cantù è stata brava a riempire l’area con la loro fisicità. Avevamo fatto un’ottima settimana di allenamento. I due giocatori nuovi sono ancora un po' fuori dai meccanismi della squadra. Hanno fatto errori che abbiamo pagato. Nei momenti decisivi Cantù ha trovato canestri fondamentali, penso ad esempio a quelli di Moraschini.

"Abbiamo fatto fatica a fare canestro"

"È stato difficile poi ritornare in partita, complice anche l’espulsione di El-Amin. Abbiamo fatto fatica a fare canestro, non siamo quasi mai riusciti a correre. - ha aggiunto Magro - Perdiamo una partita importante, ma ho visto una squadra che ha provato a costruire. Non dobbiamo mollare, ripartendo da quanto di buono è stato fatto e bisogna prepararci ad un’altra battaglia con Varese. Dobbiamo tirarci fuori da questo momento solo attraverso il lavoro. Ci sono delle cose positive, penso all’impatto di alcuni giocatori. Aspettiamo l’arrivo di Doyle per completare il roster, ci potrà dare un pizzico di imprevedibilità in più che ci sarebbe mancato".