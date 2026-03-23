La Guerri Napoli si rilancia, Magro: "Lavoriamo su questo progetto" Il coach azzurro: "Speriamo che questa gara possa darci la scintilla giusta per il futuro"

Vittoria e rilancio per la Guerri Napoli nella ventisettesima giornata della LegaBasket Serie A. Finale di 104-75 con una splendida prova di squadra (47-19 all'intervallo) nel giorno del debutto di Doyle in azzurro. "Abbiamo fatto sembrare questa partita facile, ma non lo era affatto. - ha spiegato il coach del Napoli Basketball, Alessandro Magro - Siamo riusciti a giocare una partita molto attenta difensivamente. È solo una vittoria, ma molto importante, per come è arrivata. Fondamentale per la squadra, per il pubblico. Vogliamo continuare a lavorare su questo progetto. Siamo stati, e forse non siamo ancora usciti, da un grande momento di difficoltà".

"Doyle è stato fondamentale"

"Questa sera un giocatore come Doyle, arrivato da due giorni, è stato fondamentale. Ci mancava un giocatore di questo tipo. Dispiace che ci sia stata la contestazione, ma è assolutamente comprensibile. Tocca a noi dimostrare quello che siamo. Questa è una squadra fragile, ma non è una squadra disinteressata. Stasera speriamo di aver scacciato una parte di queste difficoltà. Speriamo che questa gara possa darci la scintilla giusta per il futuro".