Juve Stabia: Okoro dall'Under 20 all'Under 21 al posto di Raimondo L'attaccante è andato a segno nel match vinto dalle vespe contro lo Spezia

Novità in casa Juve Stabia e per Alvin Okoro. L'attaccante, a segno nel match vinto con lo Spezia, è passato dall'Under 20 all'Under 21 dell'Italia in poche ore. Questa mattina Silvio Baldini ha convocato Okoro al posto dell'attaccante del Frosinone, Antonio Raimondo, costretto a lasciare il ritiro degli azzurrini a causa di un infortunio.

Debutto con gli azzurrini per Cacciamani

Nel pomeriggio di ieri Alessio Cacciamani ha fatto il suo esordio con l'Under 21 al 29' del secondo tempo della gara vinta dall'Italia contro la Macedonia del Nord con il risultato di 4-0. Anche Mattia Mannini è stato convocato da Baldini, ma il difensore era in tribuna al "Castellani". Martedì (ore 18.30) sarà trasferta in Svezia, a Boras, per l'Under 21. Aaron Ciammaglichella è, invece, con l'Under 20 di Carmine Nunziata e alle 15.30 sarà amichevole contro l'Inghilterra a Riano.