Avellino, Daffara verso la Svezia: Italia-Macedonia del Nord 4-1 Baldini: "Giocatori maturi, si divertono e sono felici. Siamo forti, ho fiducia"

L'Italia Under 21 ha battuto la Macedonia del Nord con il risultato di 4-1 nella settima giornata delle qualificazioni per l'Europeo di categoria, in programma in Albania e in Serbia nel 2027. Al "Castellani" subito Ndour al quarto minuto, poi nella ripresa Lipani, Ekhator e il rigore trasformato da Fini: il portiere dell'Avellino, Giovanni Daffara, ha seguito il match in cui il titolare tra i pali è stato Palmisani del Frosinone. Martedì (ore 18.30) gli azzurrini saranno ospiti della Svezia a Boras. Al 29' del secondo tempo esordio per Alessio Cacciamani, esterno della Juve Stabia. L'Italia ha agganciato la Polonia che, però, giocherà alle 18 in casa contro l'Armenia (la prima del girone accede direttamente alla fase finale, le migliori seconde accedono al playoff).

Baldini: "Siamo forti e ho fiducia"

"Dall'1-0 in Macedonia a stasera la squadra è cresciuta, anche perché eravamo rimasti in dieci in quella occasione, i giocatori sono più maturi, si divertono e sono felici: sono soddisfatto della prova. - ha affermato il tecnico degli azzurrini, Silvio Baldini - La squadra gira perché i ragazzi sono bravi e sono cresciuti perché hanno allenatori bravi, quindi il merito è di chi li allena nei club. Nell’intervallo avevano capito che potevamo fare ancora di più e ci sono riusciti: sono felice per loro, meritano di vincere e fare belle prestazioni. Da domani pensiamo alla Svezia, sarà una partita di un livello superiore: siamo forti, ho fiducia”.

Il tabellino

UEFA Under 21 Championship - Qualifiers

Gruppo E - Settima Giornata

Italia-Macedonia del Nord 4-0 (1-0 pt)

Marcatori: 4' pt Ndour, 4' st Lipani, 5' st Ekhator, 41' rig. Fini

Italia (4-3-3): Palmisani; Favasuli (1’ st Kayode) Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani (13’ st Venturino), Dagasso; Cherubini (13’ st Fini), Ekhator (37’ st Raimondo), Koleosho (29’ st Cacciamani). All. Baldini A disp. Daffara, Guarino, Ahanor, Berti

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Ljupche; Arizanoski, Meljichi, Djekov, Hamza; Angelov (24’ Latifi), Maslarov (13’ st Sofijanoski); Danev (39’ st Stojanov), Durakov (13’ st Gjorgievski), Trajkov; Gashtarov. All. Stanikj. A disp. Vasilev, Filevski, Stojanoski, Kurtishi, Stojilevski

Arbitro: Dickinson (Scozia)

Assistenti: McGeachie (Scozia) e Bell (Scozia)

Quarto ufficiale: Wilson (Scozia)

Ammoniti: Lipani (I), Favasuli (I)