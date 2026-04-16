Juve Stabia, il sindaco e gli amministratori: "Il socio ha una responsabilità" "Se dovesse decidere di cedere la società, è opportuno che informi preventivamente"

Appello del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, e gli amministratori giudiziari della società gialloblu, Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, rivolto al socio americano Solmate in merito alle possibili ipotesi di cessione delle quote della società sportiva. "La Juve Stabia è patrimonio della città intera. Un bene identitario che va ben oltre il popolare mondo del calcio. Le difficoltà economico-finanziarie emerse negli ultimi tempi hanno creato grande apprensione nell’opinione pubblica. Il socio unico americano ha dunque un’enorme responsabilità: se dovesse decidere - come sembra - di cedere la società, è opportuno che informi preventivamente gli amministratori giudiziari e il sindaco. - si legge nella nota - Ogni eventuale acquirente deve garantire, già prima di instaurare una trattativa, solidità economica, trasparenza societaria, aderenza ai principi di legalità. La Juve Stabia non è un’azienda qualsiasi, ma una bandiera di una comunità orgogliosa dei risultati sportivi fin qui raggiunti".