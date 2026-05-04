Basket, niente playoff per Napoli: ora l'ultima gara stagionale con Udine

La Guerri Napoli esce sconfitta dal parquet di Reggio Emilia. La Unahotels ha battuto gli azzurri con il risultato di 91-80 nella gara della ventinovesima e penultima giornata della LegaBasket Serie A. Svaniscono le poche possibilità playoff per il gruppo azzurro.
"Non siamo al livello per competere contro una squadra in gran forma"
"Faccio i complimenti a Reggio Emilia, hanno vinto con pieno merito, ma anche noi abbiamo provato fino in fondo a vincere la partita. - ha spiegato il coach della Guerri, Jasmin Repesa - Non siamo al livello per competere contro una squadra in gran forma. Loro sono molto più fisici di noi, ma non abbiamo l’attitudine a correre. Abbiamo giocato un buon primo tempo, controllando i rimbalzi difensivi e con tanti canestri in transizione. Nella seconda parte della gara Reggio ha preso più rimbalzi di noi. Non siamo stati bravi a rispondere alla loro difesa più dura. Anche gli arbitri hanno perso un po' il controllo della gara. Si è creato molto nervosismo".