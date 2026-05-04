Basket, niente playoff per Napoli: ora l'ultima gara stagionale con Udine Domenica l'epilogo nella regular season per gli azzurri di coach Repesa

La Guerri Napoli esce sconfitta dal parquet di Reggio Emilia. La Unahotels ha battuto gli azzurri con il risultato di 91-80 nella gara della ventinovesima e penultima giornata della LegaBasket Serie A. Svaniscono le poche possibilità playoff per il gruppo azzurro.

"Non siamo al livello per competere contro una squadra in gran forma"

"Faccio i complimenti a Reggio Emilia, hanno vinto con pieno merito, ma anche noi abbiamo provato fino in fondo a vincere la partita. - ha spiegato il coach della Guerri, Jasmin Repesa - Non siamo al livello per competere contro una squadra in gran forma. Loro sono molto più fisici di noi, ma non abbiamo l’attitudine a correre. Abbiamo giocato un buon primo tempo, controllando i rimbalzi difensivi e con tanti canestri in transizione. Nella seconda parte della gara Reggio ha preso più rimbalzi di noi. Non siamo stati bravi a rispondere alla loro difesa più dura. Anche gli arbitri hanno perso un po' il controllo della gara. Si è creato molto nervosismo".