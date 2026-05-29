Juve Stabia: due punti di penalizzazione nel prossimo campionato

Il club era stato deferito dopo la segnalazione della Commissione Indipendente

juve stabia due punti di penalizzazione nel prossimo campionato
Castellammare di Stabia.  

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato quattro società con ammende e punti di penalizzazione - da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente - per una serie di violazioni di natura amministrativa: 2 punti di penalizzazione per la Juve Stabia, 6 punti per il Crotone, 5 punti e 1.500 euro di ammenda per il Trapani e 7 punti per il Siracusa": ecco quanto ufficializzato dalla FIGC nelle scorse ore. 

Il club era stato deferito il 5 maggio scorso

"I club erano stati deferiti (il 5 maggio scorso, ndr) a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Il TFN ha inoltre dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Ternana, a seguito della revoca dell’affiliazione, e ha rinviato al 4 giugno la trattazione del deferimento a carico della Triestina": ha aggiunto la Federazione Italiana Giuoco Calcio tramite nota ufficiale.

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