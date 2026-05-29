Juve Stabia: due punti di penalizzazione nel prossimo campionato Il club era stato deferito dopo la segnalazione della Commissione Indipendente

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato quattro società con ammende e punti di penalizzazione - da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente - per una serie di violazioni di natura amministrativa: 2 punti di penalizzazione per la Juve Stabia, 6 punti per il Crotone, 5 punti e 1.500 euro di ammenda per il Trapani e 7 punti per il Siracusa": ecco quanto ufficializzato dalla FIGC nelle scorse ore.

Il club era stato deferito il 5 maggio scorso

"I club erano stati deferiti (il 5 maggio scorso, ndr) a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Il TFN ha inoltre dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Ternana, a seguito della revoca dell’affiliazione, e ha rinviato al 4 giugno la trattazione del deferimento a carico della Triestina": ha aggiunto la Federazione Italiana Giuoco Calcio tramite nota ufficiale.