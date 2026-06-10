La Juve Stabia affidata a Guerri: vespe salve Definito il passaggio di proprietà del club di Castellammare

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che oggi, mercoledì 10 giugno, si è tenuta presso il Tribunale di Napoli l’udienza presieduta dalla dott.ssa Teresa Areniello. Hanno partecipato all’incontro il Sostituto Procuratore Nazionale, dott. Antonello Ardituro, il Sostituto Procuratore della DDA, dott. Francesco De Falco, i legali del sig. Francesco Agnello, nonché Alfredo Guerri, in rappresentanza della Domus Srl, società che ha manifestato interesse all’acquisizione delle quote del club, accompagnato dal proprio legale. Nel corso dell’udienza, Alfredo Guerri ha presentato al Tribunale una proposta vincolante finalizzata a dare attuazione all’operazione di ricapitalizzazione deliberata il 1° giugno 2026 dagli amministratori giudiziari, dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara. L’iniziativa rappresenta un passaggio cruciale per garantire la continuità aziendale e il pieno rispetto degli adempimenti previsti. La S.S. Juve Stabia 1907 ringrazia la Dottoressa Nunzia Brancati, il Questore Riccardo Buonomo e tutti coloro che hanno operato con dedizione e competenza per salvare il club gialloblù e assicurarne la continuità.