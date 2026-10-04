Napoli Basketball, 99-93 sulla Reggiana. Repesa: "Vittoria preziosa" Il coach azzurro: "Essere avanti all’intervallo è stato davvero incredibile"

Il Napoli Basketball ha batutto la Unahotels Reggio Emilia con il risultato di 99-93 nella seconda giornata della LegaBasket Serie A. Tre su tre nell'avvio stagionale per la squadra di coach Repesa, che vincono di rimonta sugli emiliani dopo il -11 al 10'. Azzurri senza Totè, Ramsey e White: Dowtin e Jakimovski risultano decisivi per la vittoria. Il Napoli Basketball tornerà in campo martedi sera (ore 19) in trasferta contro il Buducnost per il secondo turno del girone C di EuroCup.

"Speriamo che l’approccio alla gara possa servirci"

"Mi aspettavo una partita del genere per tanti motivi. Giocare ogni tre giorni è sicuramente diverso rispetto ad affrontare una gara a settimana. - ha spiegato Repesa nel post-gara - Loro hanno potuto preparare la partita meglio e con maggiore energia. Era importante partire bene, ma sfortunatamente non siamo riusciti a farlo. Abbiamo subito 40 punti nei primi 14 minuti, 11 rimbalzi offensivi nel primo tempo, essere avanti all’intervallo è stato davvero incredibile. Negli ultimi cinque minuti nel secondo quarto siamo riusciti a difendere bene e trovare il nostro gioco. Tutti avevano problemi di falli, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Abbiamo allungato molto la panchina ed è stato uno dei motivi del successo. Era una gara importante e volevo fare i complimenti alla squadra per la vittoria. Speriamo che l’approccio alla gara possa servirci da lezione in vista delle prossime partite".