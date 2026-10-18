Savoia, crollo in trasferta: il Cerignola cala il poker Bianchi mai in partita, Meola sbaglia un rigore nella ripresa

Il Savoia torna da Cerignola con un pesantissimo 4-0 sul groppone. I bianchi in terra pugliese fanno più di un passo indietro, andando sotto dopo pochi secondi e non riuscendo mai a riequilibrare la gara. Dopo nemmeno sessanta secondi D'Orazio sblocca il risultato. Poi tra il 18' ed il 22' Volpe trova la doppietta che mette in ghiaccio il risultato. Nella ripresa Meola si fa parare un rigore da Viola. E allo scadere arriva il poker di Nanula.

AUDACE CERIGNOLA-SAVOIA 4-0

Audace Cerignola (3-4-1-2): Viola; Cocorocchio, Gasbarro (46’ Kurti), Romano; Silvestro (76’ Amiranda), Cretella, Sellaf (76’ Moreso), Volpe (70’ Pinotti); D'Orazio (89' Nanula), Vitale; Padula. A disposizione: Vailati, Sena, Gambale, Guaragna, Iorio, Casarosa, Miranda, Seminari, Parlato. Allenatore. Catalano.

Savoia (3-4-1-2): Leonardo; D’Amore, Noce, Fabriani; Zoboletti (71’ Fiasco), Alfieri (46’ Riccardi), Tumbarello, Martina: Meola (81’ Polizzi); Nepi (46’ Yeboah), Scotti (87’ Gemello). A disposizione: Bethers, Albanese, Patrignani, Portanova, Ferrara, Kalynovych. All. Formisano.

Arbitro: Galiffi di Alghero.

Reti: 1’ D’Orazio, 18’ Volpe, 22’ Volpe, 90' Nanula.

NOTE. Ammoniti: Martina, Cocorocchio, Yeboah. Angoli: 2-3 Recupero: 2’pt - 4'st



