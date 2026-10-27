Pentathlon moderno: l'Accademia del Triathlon conquista il podio nei senior Ottima prova a Roma nei Campionati Italiani di Laser Run

Sabato scorso si sono svolti a Roma i Campionati Italiani di Laser Run, prestigioso appuntamento inserito nel calendario delle competizioni nazionali della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM). La manifestazione, tenutasi presso il Centro Sportivo Roma OCR, ha visto una massiccia e competitiva partecipazione delle realtà sportive campane che fanno capo allo storico impianto del Collana di Napoli (campo di atletica e piscina): Cesport Italia, Napoli Sport, Invictus, Nantes Club Master e Accademia del Triathlon, scese in campo con una rappresentativa complessiva di circa 25 atleti. Il risultato più altisonante della spedizione porta la firma dell'Accademia del Triathlon, che ha conquistato un prestigioso secondo posto sul podio nella categoria Senior. Il quartetto composto da De Vargas, Cautiero, De Benedetto e Migliaccio ha firmato una splendida prova arrendendosi soltanto davanti al gruppo sportivo delle Fiamme Oro. A margine delle gare, Marco Moretti, delegato regionale della Federazione Pentathlon, ha tracciato un bilancio del movimento e illustrato la struttura e le prospettive di una disciplina in forte rilancio. Il movimento campano del pentathlon dimostra così vitalità e ambizione: se son rose fioriranno, e l'inizio promette decisamente bene.

Il comunicato

"Vogliamo ricordare quali sono le prove che compongono oggi il pentathlon?

Marco Moretti: «Il nuoto, la spada, l’O.C.R. – una prova ad ostacoli molto breve e veloce che ricorda le ormai più conosciute spartan race, basata su abilità e destrezza in cui occorre correre saltando ed arrampicandosi – e infine il laser-run. In quest'ultimo si fondono una serie di 5 colpi con pistola laser al poligono, a distanze variabili a seconda della categoria di età, e un giro di corsa di circa 400/600 metri, anch'esso differenziato in base all'età».

Quali sono le prospettive di questa disciplina e cosa ci si attende dalla realtà napoletana?

Marco Moretti: «Questa disciplina ha una storia importante, essendo sport olimpico da più di 100 anni. La recente medaglia di Giorgio Malan alle Olimpiadi di Parigi ha riportato grande attenzione sul Pentathlon dopo alcuni decenni, facendolo brillare tra le cosiddette discipline minori. Oggi la Federazione sta investendo tantissimo sui territori, cercando il massimo coinvolgimento di aree in cui non era affatto sviluppato, e la Campania è una di queste. Attualmente nella nostra regione operano 6 società, 5 a Napoli e una a Benevento, lo Kronos, tutte con atleti molto giovani e con ottime prospettive future».

Quali saranno le novità per il prossimo anno?

Marco Moretti: «La speranza è quella di poter ridisputare a Napoli il Campionato Italiano di Triathle (corsa, tiro e nuoto senza soluzione di continuità) svoltosi alla Rotonda Diaz il 13 giugno scorso, che ha visto la partecipazione di circa 150 atleti da tutta Italia. Una manifestazione simile darà grande visibilità a uno sport ancora poco conosciuto nella nostra città, premiando lo sforzo delle società che, nell’impianto Collana, stanno provando a rilanciare la disciplina dopo anni di assenza dal panorama agonistico regionale. I giovani atleti campani saranno sempre più inseriti nei progetti della Federazione, sia a livello locale con gare dedicate, sia in ambito nazionale con convocazioni ai raduni e gare presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti, a Roma»".