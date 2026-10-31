Union Napoli, martedì in campo al PalaVesuvio alle ore 19 contro Brescia Martedì 3 novembre alle ore 19, al PalaVesuvio di Napoli, sfida alla Consoli Sferc Brescia

È tempo di tornare in campo per la Union Napoli, attesa martedì 3 novembre alle ore 19 al PalaVesuvio di Napoli dalla Consoli Sferc Brescia (terza giornata di campionato). Una sfida che mette in palio punti importanti in un campionato che, come sottolineato dallo schiacciatore Giacomo Raffaelli, si sta rivelando particolarmente competitivo.

Per lo schiacciatore biancoazzurro sarà anche una partita dal sapore speciale, considerando il passato con la formazione lombarda, con cui ha disputato la stagione 2024/25, raggiungendo tre finali tra le competizioni disputate.

Union Napoli, Raffaelli presenta la prossima in casa

«Quello di Brescia è stato un anno incredibile – racconta Raffaelli –. Abbiamo raggiunto tre finali su tre e, purtroppo, siamo riusciti a vincerne soltanto una, quella di Coppa Italia. Conservo comunque ricordi bellissimi, perché eravamo un gruppo molto forte e soprattutto unito. Credo che proprio questa coesione ci abbia permesso di arrivare a giocare tre finali».



Adesso per Raffaelli c'è una nuova esperienza con la Union Napoli, dove l'inserimento procede nel migliore dei modi, sia sul piano personale sia all'interno del gruppo. «Qui mi sto trovando molto bene. La società è unita e questo permette a tutto di funzionare nel migliore dei modi, sia ad Aversa sia a Napoli. Il PalaVesuvio è un palazzetto molto bello e speriamo di riuscire a riempirlo sempre di più, partita dopo partita, attraverso le nostre prestazioni. Anche in palestra stiamo lavorando tanto e si sta creando una bella squadra, con l'obiettivo di raggiungere tutti i traguardi che ci siamo prefissati».

Raffaelli: «Brescia è una squadra forte»

Lo sguardo è ora rivolto alla Consoli Sferc Brescia, avversaria che Raffaelli conosce bene e che arriverà a Napoli con grande determinazione. «Sarà sicuramente una gara difficile, come del resto lo saranno tutte in questo campionato. Guardando i risultati e le partite disputate, il livello si è alzato notevolmente. Per questo dobbiamo offrire ogni volta una prestazione importante, non soltanto a livello individuale ma soprattutto come squadra, per riuscire a conquistare punti e vittorie».



Sulla formazione lombarda, lo schiacciatore non ha dubbi: «Brescia è una squadra forte. Anche se non ha iniziato nel migliore dei modi, sono convinto che verrà a Napoli agguerrita, con la voglia di riscattarsi e conquistare la vittoria. Noi dovremo farci trovare pronti e sfruttare il fattore campo per provare a portare a casa il risultato. Non sarà una partita semplice, ma vogliamo farci trovare preparati».