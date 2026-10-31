Napoli Futsal, Pauleta ed Arillo non bastano: è 2-2 contro Roma 1927 Napoli Futsal, parla Mister Angelini: «Non sono soddisfatto, eravamo venuti qua per vincere»

Il Napoli Futsal centra il settimo risultato utile consecutivo. In quel di Genzano finisce in parità il derby del Sole: Roma avanti con l’ex Fortino, già nei primi venti la rimonta firmata da Pauleta ed Arillo. Nella ripresa è però ancora l’eterno Robocop a sentenziare l’equilibrio definitivo, congelato anche da un super Ciaralli.

Il giovanissimo estremo difensore dei giallorossi è autore di tre interventi decisivi su Pauleta, capitan Perugino e Bortoletto. La classifica dice 17, alle spalle della Meta Catania capolista a punteggio pieno. Di nuovo in campo il 13 novembre, dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, al PalaVesuvio contro la Came Treviso.

Roma 1927-Napoli Futsal: finisce 2-2 al PalaCesaroni

Mister Angelini lascia fuori per un leggero affaticamento Turmena, poi De Simone e Fraia, questi rientrato nella serata di giovedì dagli impegni con la Nazionale Under 19. A disposizione Leo Micheletto, arrivato in Italia la settimana scorsa una volta smaltito completamente il suo infortunio. Dal 1′ Guitta, Perugino, Salas, Bortoletto e Guilhermao. La prima chance è un siluro del pivot, servito su angolo di Salas. Dall’altra parte punizione potente di De Matos e l’iniziativa sul fondo di Cutruneo, si fa vedere anche Pauleta dalla distanza. Occasioni su entrambi i fronti: Guitta si deve opporre a Fortino, Neves da ottima posizione non inquadra lo specchio. Sinistro insidioso di Micheletto, respinto da Ciaralli. Quest’ultimo a metà primo tempo lascia il posto a Cutruneo power play: la mossa di mister Reali paga con l’1-0 di Fortino sotto porta a 11’18”. Reazione azzurra con Neves e l’intervento superlativo di Ciaralli, che non può nulla subito dopo: Pauleta in velocità vince un rimpallo, il portiere si oppone ancora a Neves ma si arrende al tap-in del portoghese campione d’Europa a Pesaro. Il risultato è di 1-1 a 12’44”. I partenopei la ribaltano approfittando del nuovo quinto di movimento capitolino con Seferi: un errore lancia la corsa di Arillo verso la porta per l’1-2 a 14’35”. Sul finire della prima frazione altra chance per Salas.

Ad inizio ripresa inserimento pericoloso di De Matos, risponde Micheletto dall’altra parte per due volte. Si rinnovano i tentativi di Neves a caccia del goal. Conclusione violenta di Guitta, respinge il suo omologo. A 9’02” però la Roma trova il 2-2 in transizione ancora con Fortino. Gli azzurri hanno subito la palla del 2-3 con l’iniziativa personale di Guilhermao, murato. Legno per Pauleta, imbeccato sul secondo palo da Neves. Lo stesso Pauleta non centra il bersaglio grosso davanti a Ciaralli, autore di una paratissima. L’estremo superlativo nell’ennesima circostanza sul diagonale di Perugino, servito da Arillo. Miracoloso poi sulla botta sicura di Bortoletto. Nel finale Reali insiste con un power play di possesso, Angelini dalla sua con il 5 vs 4 con Salas nell’ultimo giro di lancette ma finisce così: 2-2 al PalaCesaroni

Mister Angelini: «Eravamo venuti per vincere»

«Non sono soddisfatto - le parole del tecnico -, eravamo venuti qua per vincere. Penso che abbiamo creato tantissime palle goal clamorose, non siamo riusciti a metterla dentro. Dispiace, la prestazione c'è stata ma abbiamo sbagliato a livello tecnico e lo ha fatto una squadra che ha una qualità altissima. Turmena? Aveva avuto un piccolo fastidio all'adduttore e non forziamo nessuno, la rosa è lunga e le rotazioni vanno fatto anche per essere al meglio nei momenti topici. Durante la sosta cercheremo di migliorare tatticamente alcune cose che ancora non riescono».