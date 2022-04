Napoli, una buona notizia dall'infermeria in vista dell'Empoli Capitolo rinnovi, dopo i rumors su Mertens parla un altro calciatore azzurro

Il suo ingresso in campo contro la Roma, al posto di Insigne, ha sollevato un vespaio di polemiche consequenziali all'epilogo della partita: il Napoli, riacciuffato in pieno recupero al “Maradona” e stoppato sull'1-1. Giù le critiche su Spalletti per aver abbassato il baricentro della squadra in concomitanza con il forcing finale dei giallorossi. Resta, comunque, più che positiva la stagione di Juan Jesus e tutto l'ambiente azzurro non può che accogliere con sollievo la notizia del suo recupero in vista della trasferta al “Castellani” contro l'Empoli. Solo un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro per il difensore, che ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra ma oggi è tornato in gruppo.

Una doppia buona nuova tenendo conto anche dell'assenza per squalifica di Koulibaly. Intanto, mentre si registrano rumors relativi a una possibile “fumata bianca” per quanto riguarda il rinnovo di Mertens, che sarebbe pronto a ritoccarsi l'ingaggio verso il basso a fronte del prolungamento di un anno del contratto in scadenza, c'è un altro calciatore che attende di conoscere il suo destino sportivo, ma ha le idee chiare su dove vorrebbe che fosse: “Il club lo sa, voglio rimanere qui!” ha dichiarato Meret, legato agli azzurri sino al 30 giugno 2023, a Radio Kiss Kiss. Il portiere ha poi aggiunto: “Non sono titolare? Posso solo accettare le scelte di Spalletti. Scudetto? Non ci siamo assolutamente arresi”.