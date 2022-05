Napoli, è già mercato: l'ago della bilancia è l'attacco, occhio ai big Dal rinnovo di Mertens a Osimhen: via a una nuova fase dopo la certezza del posto Champions

Il pass Champions ha definito la stagione del Napoli in termini di risultati. Quanto immaginato in estate è stato centrato dal gruppo azzurro. Lungo il torneo non sono mancati i dettagli per sognare in grande, a maggior ragione dopo la corsa nella prima parte, rallentata da infortuni e covid, e dopo le tante occasioni non sfruttate nel girone di ritorno, quando le avversarie sembravano offrire il fianco all'offensiva partenopea, venuta meno sul più bello, in particolar modo nel mini-ciclo Fiorentina-Roma-Empoli.

In città è evidente la delusione in chiave Scudetto, ma il ritorno nella massima competizione UEFA vale tanto per il progetto e per gli aspetti economici. Il Napoli potrà contare sugli introiti generati dalla partecipazione alla Champions League nell'estate ormai vicina. A tre giornate dal termine, l'ultimo obiettivo sportivo in campionato è il terzo posto. La Juventus è a -1 e la posizione in classifica (la terza o la quarta posizione) reca una differenza minima per ricavi e vale, quindi, più per completare al meglio il finale di stagione.

Per la dirigenza azzurra è già tempo di pensare al calciomercato e l'attacco è sicuramente l'ago della bilancia. Da una parte c'è il rinnovo di Dries Mertens, dall'altra ci sono i rumors di interesse dei top-team europei per Victor Osimhen. Come già accaduto in passato, il Napoli ha una posizione netta: occorre praticamente la tripla cifra (oltre la soglia dei 100 milioni di euro) per aprire davvero una trattativa. Tra passato e presente con occhio al futuro in casa partenopea: Fabian Ruiz piace alle big della Spagna, in particolar modo al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha lanciato l'iberico in azzurro su tutte.