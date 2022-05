Napoli, ADL al centro tecnico: Rrahmani torna in gruppo, ma c'è un altro stop Serie A, il presidente azzurro ha raggiunto Castel Volturno e seguito l'allenamento da bordocampo

Tutto secondo le previsioni della vigilia. Aurelio De Laurentiis ha seguito da bordocampo la seduta del giovedì sviluppata dal Napoli nel centro tecnico di Castel Volturno. Si rinnova quanto accaduto nella settimana delle polemiche successive al ko clamoroso subito ad Empoli verso la sfida con il Sassuolo, dominata con il finale di 6-1: visita nel quartier generale e nuova cena in serata con lo staff tecnico, la dirigenza e la squadra.

Attivazione, torello, partita a tema e tattica a tutto campo nell'allenamento degli azzurri, che hanno provato anche i calci piazzati nel finale della sessione. Amir Rrahmani ha svolto l'intera seduta in gruppo e torna, quindi, a disposizione di Luciano Spalletti in ottica Torino. Giovanni Di Lorenzo prova ad accelerare nella fase di recupero: il lavoro di prevenzione passa dalla palestra al campo per l'esterno difensivo, mentre si ferma Frank Anguissa. Il centrocampista, che sarà riscattato dal Fulham, ha svolto solo lavoro di prevenzione in palestra e rischia di saltare la trasferta di sabato, quando il Napoli sarà di scena all'Olimpico - Grande Torino.