Napoli, testa al Genoa: novità per Anguissa, Di Lorenzo e Ghoulam Serie A, il club azzurro ha svelato le date della parte di ritiro estivo a Dimaro Folgarida

È ripresa la preparazione del Napoli verso la sfida con il Genoa, in programma domenica (ore 15) al "Maradona". Sarà l'ultima sfida casalinga della stagione per gli azzurri e in particolar modo per Lorenzo Insigne, che chiuderà a La Spezia la sua avventura con il club partenopeo. Nel primo allenamento settimanale è tornato in gruppo Faouzi Ghoulam, che ha svolto quasi tutto il lavoro con i compagni di squadra a eccezione della partita finale. Frank Anguissa ha sviluppato lavoro di prevenzione in palestra. Seduta in piscina, invece, per Giovanni Di Lorenzo: entrambi titolari nell'ultima sfida con il Torino, il centrocampista e l'esterno difensivo dovrebbero recuperare con alcune sessioni di recupero fisico. Il gruppo azzurro ha lavorato con una prima fase di attivazione e torello con partita a tema e lavoro atletico per chiudere la seduta sul terreno di gioco del centro tecnico di Castel Volturno. Nel pomeriggio la Società Sportiva Calcio Napoli ha svelato le date della prima parte di ritiro estivo, in programma a Dimaro Folgarida.