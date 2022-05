Spezia-Napoli, Spalletti: "Koulibaly incedibile. Dovremo rinnovarci" Serie A, il tecnico azzurro: "Si aggiungeranno altre squadre per la lotta al vertice"

È l'ultima vigilia di campionato. Il Napoli chiuderà a La Spezia la stagione 2021/2022, quella dei rimpianti Scudetto, ma del ritorno in Champions League. Non ci saranno Hirving Lozano, rientrato già in Messico e che si è sottoposto a un intervento alla spalla destra, perfettamente riuscito, e Adam Ounas, che non si è allenato per un risentimento all'adduttore sinistro.

La novità di Faouzi Ghoulam capitano per l'ultima gara con il Napoli, la panchina per Lorenzo Insigne dopo il saluto di domenica scorsa al "Maradona" e l'ampio turnover per la trasferta al "Picco": Luciano Spalletti ha presentato così Spezia-Napoli, ma lo sguardo del tecnico è già al futuro: "Sarà un Napoli rinnovato ma sempre competitivo, - ha spiegato il tecnico di Certaldo - Dobbiamo avere la capacità di rinnovarci, perché questo gruppo in alcuni elementi è a fine ciclo ed alcuni sono in scadenza di contratto. Ma dobbiamo restare competitivi anche perché l’anno prossimo si aggiungeranno altre squadre per la lotta al vertice".

Su Kalidou Koulibaly, dopo le parole di Aurelio De Laurentiis che lascia al difensore la scelta di conferma o meno all'ombra del Vesuvio, ecco quelle di Spalletti: "Anche l’anno scorso si parlava della possibilità di alcune cessioni e poi invece non è successo. Koulibaly per me è un incedibile perché è un calciatore che sa essere importante in campo e in ogni situazione sa diventare un gigante. Se vogliamo fare un altro campionato importante, un leader come lui è fondamentale".