Napoli, vittoria a La Spezia. Testa ai rinnovi: gli scenari Champions League: azzurri in terza fascia, si prospetta un girone d'alto coefficiente di difficoltà

Spezia-Napoli sarà ricordata probabilmente solo per quello che è avvenuto fuori dal terreno di gioco, prima e nel corso del match. Gabriele Gravina ha chiesto una risposta forte da parte delle istituzioni. Il presidente FIGC ha sottolineato: “Il calcio non può essere ostaggio di incivili e violenti. Quanto accaduto è indegno". Dal campo il 3-0 Napoli sullo Spezia con le reti di Matteo Politano, Piotr Zielinski e Diego Demme.

Termina ufficialmente l'avventura di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam, si apre davvero la fase dei rinnovi con alcune posizioni in bilico: su tutte quelle di Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e David Ospina. Le parole di Luciano Spalletti confermano la richiesta dello staff tecnico. L'allenatore di Certaldo ha definito incedibile il difensore senegalese: la necessità di un sacrificio per non alterare troppo la forza e l'identità. Tutto in discussione con lo sguardo rivolto alla prossima Champions League: il Napoli sarà una delle squadre di terza fascia per il sorteggio della fase a gironi e si prospetta un raggruppamento dall'alto coefficiente di difficoltà per il ritorno nell'elite europea.