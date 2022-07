Giugliano, rinnovano anche NIcolas Rizzo e Giovanni Kyeremateng Confermati due pilastri della passata stagione

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo per il diritto delle prestazioni sportive dei calciatori Nicolas Rizzo, che ha sottoscritto un accordo su base annuale con opzione per il secondo anno e Giovanni Kyeremateng, che ha firmato un accordo annuale. Entrambi i calciatori, dopo la vittoria dello scorso campionato, proseguono la loro avventura con il nostro club.

La società, felice per la prosecuzione del rapporto, augura di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.