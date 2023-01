Napoli - Juve, Osimhen contro il suo tabù: mai in gol contro i bianconeri Il nigeriano non ha mai segnato neppure contro Inter e Milan

Non dovrebbero esserci problemi per Kim in vista di Napoli Juventus di venerdì sera. Il coreano aveva avvertito un fastidio a un adduttore al termine del primo tempo della gara contro la Samp e per questo era stato fatto uscire a scopo precauzionale. Dai report degli allenamenti che il Napoli sta svolgendo a Castelvolturno tuttavia non emergono particolari problemi segno che Kim dovrebbe regolarmente prendere il suo posto in difesa nella difficile e fondamentale partita di venerdì contro la Juventus che è a sette punti di distanza dagli azzurri, vince da otto partite consecutive e da altrettante gare non subisce gol.

Quello del gol sarà dunque un tema fondamentale per il Napoli con Osimhen sempre più trascinatore e leader della squadra azzurra che dovrà spezzare un tabù che finora, nei suoi tre anni in Italia, non è riuscito a sfatare. L'attaccante nigeriano infatti, attuale capocannoniere del campionato, non è mai riuscito a far gol a nessuna delle squadre di vertice del campionato italiano: mai in gol col Milan, mai in gol contro l'Inter, mai in gol contro la Juventus. Osimhen ha segnato solo un gol alla Roma, uno alla Lazio e due all'Atalanta finora, quanto a squadre di vertice.

Una rotta evidentemente da invertire nel lungo cammino che conduce o dovrebbe condurre alla gloria.