Napoli, per Ounahi l'Angers non può tirare troppo: è a un passo da retrocessione L'offerta da 15 milioni non scalda i francesi, che però sono in una situazione difficile

Mentre il Napoli prepara la gara di venerdì contro la Juventus, fondamentale per il prosieguo del campionato, Giuntoli lavora sul mercato del club azzurro. Formalmente le compravendite del club sono chiuse: il Napoli ha puntellato la difesa con Bereszinsky, più esperto di Zanoli per dar fiato all'onnipresente Di Lorenzo e non dovrebbe entrare più nulla a meno di movimenti in uscita. Per il futuro però la trattativa che porta a Ounahi è in fase molto avanzata: c'è l'accordo col centrocampista marocchino, rivelazione dell'ultimo mondiale, per un ingaggio vicino al milione di euro, mentre all'Angers sono stati offerti 15 milioni di euro.

Tiepida per ora la società francese che si augurava e si augura si scateni un'asta dopo il mondiale top giocato da Ounhai: ma in caso ciò non accada, e al momento offerte importanti non ci sono, ai francesi converrà accettare l'offerta azzurra, perché sono ultimi in Ligue 1 e a tanti punti dalla zona salvezza. In caso di più che probabile retrocessione è chiaro che potrebbero solo svendere un calciatore che non scenderebbe di certo in seconda serie. Qualora il Napoli si assicurasse le prestazioni del centrocampista però non lo porterebbe subito in azzurro, ma lo lascerebbe all'Angers fino a fine stagione per poi inserirlo in rosa l'anno prossimo, visto il ruolo probabilmente al posto di uno tra Zielinski o Ndombelè.