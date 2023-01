Napoli - Juve, Allegri: "Decisiva per loro, non per noi" Il mister della Juve getta acqua sul fuoco. Per Spalletti pochi dubbi di formazione

Vigilia di Napoli – Juve con Spalletti che pare intenzionato a non caricare troppo una gara che già l'ambiente partenopeo carica a dismisura normalmente, figurarsi ora che vale una stagione o quasi.

E dunque il mister del Napoli pare intenzionato a rinunciare al ritiro pre gara, lasciando i calciatori liberi di vivere la vigilia normalmente a casa con le proprie famiglie, senza andare a dormire insieme in albergo per poi ritrovarsi domani mattina a Castel Volturno fino alla partenza in pullman per lo stadio Maradona dove avrà luogo la gara. I dubbi di formazione per il mister partenopeo sono pochi: quello tra Rui e Olivera a sinstra, col portoghese però favorito, quello tra Elmas in formissima e Zielinski nel ruolo di mezzala, col polacco favorito anche per una questione di esperienza, e quello tra Politano e Lozano in alto a destra con i calciatori che si dividono in maniera paritaria le chances di giocare dall'inizio.

Intanto dall'altra parte Allegri parla in conferenza stampa e innanzitutto getta acqua sul fuoco, spiegando che a suo avviso la gara è più importante per il Napoli che per la Juventus, per togliere pressione ai suoi calciatori che se vogliono restare aggrappati al treno scudetto però devono obbligatoriamente vincere. E poi torna sul rapporto con Spalletti, con grandi complimenti per il mister del Napoli, secondo Allegri il migliore ad allenare ma anche buffo e divertente al punto da arrivare a litigare come lo scorso anno.