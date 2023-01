Spalletti: "Allegri si nasconde: la Juve è favorita" "Inutile che mette cappello e barba finta: hanno speso tanto per vincere"

"Io buffo, divertente e più bravo? Non lo so, sicuramente è Allegri il più bravo di tutti, perché lo dice il palmares e io mi inchino al suo palmares". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti rispondendo alle parole del collega della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di domani sera al Maradona. "Per i risultati fatti - ha detto Spalletti- io non ho confronti con lui, faccio parte di un altro livello di allenatori. Lui mi sta sopra e ho da imparare da lui. Poi domani sappiamo entrambi che quando si vestono casacche così importanti la vedo dura giocare con paura. La paura non ce l'avrà nessuno, ci sono calciatori forti con personalità e tecnica e tutte e due giocheranno per vincere e sarà un grande spettacolo".

"Capisco che per Allegri sia meglio comparire da comprimari. Ma la Juventus è imbottita di campioni e quindi è impossibile non partire da favoriti. Certi investimenti si pagano lottando per la vittoria dello scudetto e della Champions. Inutile mettersi cappello e barba finta, perché non c'è un quarto posto che soddisfi la Juventus".



Sul possibile effetto in campo delle vicende giudiziarie del club Juventus, Luciano Spalletti , tecnico del Napoli, dice: "non sai mai le reazioninI di una squadra. A volte può essere il contrario di quello che coinvolge la società". Spalletti alla vigilia della sfida di domani tra Napoli e Juventus sottolinea; "il calciatore a volte si compatta con la squadra e reagisce in maniera diversa, è stimolato per ribaltare l'opinione generale di quel momento. Forse è servito alla Juventus in campo per fare queste otto vittorie consecutive, non si sa"