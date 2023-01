De Laurentiis rispolvera Ferlaino: ecco i miniabbonamenti Contro Roma e Cremonese: per due gare in Tribuna Posillipo 120 euro, Curve a 40

Una vigilia soft quella di Napoli – Juve, stavolta, per Spalletti. Il mister del Napoli arrivato alla gara che per ora è inequivocabilmente la più importante della stagione ha preferito evitare di caricare troppo il match come nel passato, si guardi a Napoli – Milan dello scorso anno ad esempio, puntando sull'ironia nella conferenza stampa pre gara ed evitando il ritiro in albergo. I calciatori ieri sono tornati a casa dalle proprie famiglie per trascorrere la serata in serenità, per poi allenarsi a Castel Volturno oggi e pranzare insieme in un hotel di Agnano per poi raggiungere il Maradona col pullman della squadra ovviamente. Formazione praticamente definita: Rahmani e Kim centrali, Di Lorenzo e Rui esterni bassi, Lobotka, Anguissa e Zielinski in mediana, Kvaratskhelia, Osimhen e Politano in attacco.

Intanto De Laurentiis in vista delle prossime gare vuole il pubblico accanto alla squadra al Maradona, e per questo dopo anni di incomprensioni e reciproche schermaglie ha deciso di aprire al popolo azzurro mutuando un'idea che fa vintage, di quelle tanto care all'ex patron Corrado Ferlaino: per vedere Napoli Roma e Napoli Cremonese infatti sarà possibile sottoscrivere un mini abbonamento: si va dai 120 euro per due gare in Tribuna Posillipo ai 40 euro per i settori popolari.