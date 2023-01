Il Napoli è già campione? No, ma Milan, Inter e Juve non possono più fermarsi Matematica e statistiche per analizzare il prosieguo del campionato

Con l'ultimo week end calcistico il Napoli si ritrova solo in vetta alla classifica con un margine di punti superiore a quello che aveva prima della sosta. Il Napoli è andato in vacanza a +8 sul Milan il 12 novembre e si ritrova ora, dopo l'ultimo turno, a +9 proprio sui rossoneri che hanno pareggiato a Lecce. Inter e Juventus invece hanno 10 punti di ritardo dagli azzurri.

Questo quando manca un solo turno alla fine del girone d'andata, in cui il Napoli giocherà l'insidioso derby di Salerno, il Milan sarà impegnato nella difficile trasferta di Roma contro la Lazio , la Juventus riceverà l'Atalanta in casa e l'Inter giocherà a San Siro contro l'Empoli.

Campionato finito? No, affatto. Ma la matematica...

Un'utopia pensare che il campionato sia finito dopo 18 giornate: a 47 punti, quelli che ha il Napoli adesso, c'è la zona tranquillità, non certo gli Scudetti. Tuttavia statistica e matematica sono utili per comprendere al di là del margine di punti quanto sarà difficile per le avversarie strappare lo scettro al Napoli.

Max Allegri, specialista in tal senso, ha fissato in un margine superiore a 90 punti la quota scudetto: negli ultimi anni ci ha azzeccato praticamente sempre

Sconfitte e pareggi come bonus

Prendendo in esame gli ultimi 7 campionati emerge che si è vinto tra una quota minima di 83 punti (la Juve nel 2020) e di 95 punti (la Juve nel 2018), con una quota vittorie compresa sempre tra un minimo di 26 e un massimo di 30.

Per contro la quota di partite con risultato diverso dalle vittorie è stata in questi campionati compresa tra un minimo di 8 (5 pareggi e 3 sconfitte per la Juve del 2017/18) e un massimo di 12 (la Juve del 2019/2020 con 5 pareggi e 7 sconfitte e la Juve del 2014/2015 con 9 pareggi e 3sconfitte).

La situazione attuale

Il Napoli oggi ha 15 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta in campionato: se bissasse il cammino nel girone di ritorno (manca ancora il derby però) si ritroverebbe con una quota di 30 vittorie e oltre 90 punti che difficilmente potrebbero vederla scalzata dalla prima posizione.

Mentre il Napoli ha sprecato, per così dire, già 3 bonus: (2 pareggi e 1 sconfitta), il Milan lo ha fatto 7 volte (5 pari e 2 sconfitte), come la Juve (4 pareggi e 3 sconfitte), mentre l'Inter 6 (1 solo pareggio contro 5 sconfitte però).

Praticamente, e in attesa si giochi l'ultimo turno del girone d'andata, per mantenersi in quota scudetto Milan, Juventus e Inter possono concedersi pochissimo in termini di non vittorie: il Milan per arrivare a quota 90 dovrebbe vincere almeno 16 volte nei prossimi 20 turni, pareggiare 4 volte e non perdere mai (e senza avere la certezza che ciò basti). La Juventus dovrebbe fare ancora meglio, l'Inter con 5 sconfitte già all'attivo non può più perdere. Una pressione non indifferente con cui confrontarsi.

E il Napoli?

Per arrivare a 90 punti ad oggi basterebbero 13 vittorie e 4 pareggi nei prossimi 20 turni, potendosi permettere 3 sconfitte: un ruolino di marcia di molto inferiore a quanto fatto vedere finora. Molto passerà per il Maradona: con 5 sconfitte e 3 pareggi in casa nel 2022 il Napoli abbandonò la lotta scudetto.