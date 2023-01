Napoli: due partite di fila contro squadre che hanno esonerato i mister Prima la Cremonese in Coppa Italia con Ballardini, poi il derby a Salerno con chi sostituirà Nicola

Sospiro di sollievo in casa Napoli per Matteo Politano: l'esterno azzurro si era dovuto arrendere a fine primo tempo nella gara contro la Juventus, lasciando il posto ad Elmas per una botta che aveva preso al polpaccio destro, ma a tre giorni dal match contro i bianconeri emerge che non è nulla di grave. Tant'è che Politano ci sarà nella gara di domani sera al Maradona contro la Cremonese per gli ottavi di Coppa Italia, ma con tutta probabilità partirà soltanto dalla panchina.

L'occasione infatti porterà Spalletti a concedere minutaggio a chi finora ha giocato meno: ci saranno Raspadori e Simeone in attacco, dove si prenderanno un po' di riposo Kvaratskhelia e Osimhen dopo la super prestazione di venerdì contro la Juventus. Discorso simile per Ndombelè che ancora non riesce a far breccia nelle dinamiche di Spalletti così come per Demme: dovrebbe giocare anche Elmas che tuttavia pian piano si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista. Possibile anche l'impiego di Ostigaard al centro della difesa, di Sirigu in porta e di Bartosz Bereszinski al posto di Di Lorenzo. Una curiosità poi: il Napoli incontrerà di fila due squadre che hanno appena cambiato allenatore, la Cremonese e la Salernitana, un battesimo del fuoco per i nuovi mister dunque, ma anche partite difficili per il Napoli poiché è ben noto che non è semplice affrontare squadre che hanno subito la scossa del cambio di guida tecnica.