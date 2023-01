De Laurentiis a rischio deferimento. Sirigu verso l'addio Le parole del patron a Report potrebbero portare conseguenze

Fanno rumore le parole di De Laurentiis, trasmesse ieri nel corso della puntata di Report su Rai Tre. Intervistato da inviati della trasmissione il patron del Napoli ha raccontato di come a suo dire ha fatto naufragare l'ingresso dei fondi nella distribuzione dei diritti televisivi, imbeccando l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli con l'affaire Superlega, impossibile con l'ingresso dei fondi. E alla domanda su chi puntasse ai fondi De Laurentiis ha parlato di “morti di fame della Lega”: parole che probabilmente costeranno il deferimento al patron del Napoli. Intanto questa sera la squadra torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia al Maradona contro la Cremonese: spazio alle seconde linee e formazione che sarà indicativa anche di movimenti di mercato.

Sul piede di partenza ci sono Demme e soprattutto Sirigu: per il portiere si profila uno scambio con la Fiorentina, che manderebbe in azzurro Gollini, ma nelle ultime ore è venuta fuori anche l'ipotesi che in azzurro possa arrivare il portiere ex Arsenal e attualmente al Lorient, Vito Mannone. Più difficile che vada via Demme, come dichiarato anche dall'agente del centrocampista. E la formazione di stasera sarà indicativa in tal senso: se Sirigu non giocherà titolare probabilmente andrà via in questa sessione di mercato, stesso discorso per Demme.