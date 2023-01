Napoli subito eliminato dalla Coppa Italia: la Cremonese vince ai rigori (6-7) Azzurri fuori agli ottavi: vola un obiettivo stagionale per gli uomini di Spalletti

Il Napoli chiude subito il proprio percorso nella Coppa Italia 2023. Gli azzurri sono stati eliminati dalla Cremonese con il risultato di 6-7 dopo i calci di rigore. Spalletti punta su dieci calciatori di movimento diversi rispetto alla gara con la Juventus (confermato il solo Meret tra i pali nell'undici iniziale): lombardi avanti al 18' con Pickel, Napoli abile a rilanciarsi immediatamente nella sfida con la rete di Juan Jesus. Il sorpasso arriva tre minuti dopo con il gol di Simeone (2-1) all'intervallo.

Il sorpasso non basta, arriva il pari di Afena-Gyan

Nella ripresa Spalletti inserisce Politano, Anguissa, Lobotka, Kim e Zielinski. La Cremonese trova il pareggio al minuto 87 con Afena-Gyan e porta il match ai tempi supplementari in cui i grigiorossi restano anche in dieci per il secondo giallo rimediato da Sernicola. Il Napoli non trova il nuovo vantaggio e si va ai calci di rigore. A segno Politano, Vasquez, Simeone, Buonaiuto, ZIelinski e Tsadjout prima dell'errore decisivo di Lobotka. Valeri firma il 4-3 Cremonese, Osimhen segna, Afena-Gyan completa l'impresa della squadra lombarda. Finale di 5-4 ai rigori, 7-6 complessivo per i ragazzi di Ballardini: esordio strepitoso per il tecnico sulla panchina della Cremonese. Il Napoli saluta dopo appena 90 minuti (120 con i supplementari) un obiettivo stagionale.

Il tabellino

Coppa Italia

Ottavi di Finale

Napoli-Cremonese 2-2 (6-7 dcr)

Marcatori: 18' Pickel (C), 34' J. Jesus (N), 37' Simeone (N), 85' Afena-Gyan (N)

Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard (82' Kim), J. Jesus, Olivera; Ndombele (102' Osimhen), Gaetano (65' Lobotka), Elmas (85' Zielinski); Raspadori (65' Anguissa), Simeone, Zerbin (65' Politano). All. Spalletti. A disp. Di Lorenzo, Marfella, Rrahmani, M. Rui, Sirigu, Zedadka.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Hendry (82' Zanimacchia), Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel (109' Aiwu), Castagnetti (66' Buonaiuto), Meite, Quagliata (70' Valeri); Okereke (65' Afena-Gyan), Ciofani (65' Tsadjout). All. Ballardini. A disp. Milanese, Saro, Sarr.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Ammoniti: Vasquez (C), Okereke (C), Quagliata (C), Zerbin (N), Meite (C), Valeri (C)

Espulso: Sernicola (C) al 99' per doppia ammonizioni

Rigori: Politano gol, Vasquez gol, Simeone gol, Buonaiuto gol, Zielinski gol, Tsadjout gol, Lobotka fuori, Valeri gol, Osimhen gol, Afena-Gyan gol