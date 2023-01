Napoli senza Kvaratskhelia: non si è allenato con il gruppo Demme potrebbe essere ceduto: ha voglia di trovare più spazio

Non si è allenato con il gruppo Kvaratskhelia. Il talento georgiano, che aveva saltato la sfida di Coppa Italia con la Cremonese per febbre, nella seduta odierna di lavoro è rimasto in palestra mentre tutti gli altri hanno svolto regolarmente il lavoro agli ordini di Luciano Spalletti. Il numero 77 azzurro, però, dovrebbe esserci per il derby di sabato pomeriggio all'Arechi contro la Salernitana. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi due allenamenti. Se non dovesse farcela al suo posto giocherebbe Elmas che è stato già un ottimo sostituto quando Kvara era mancato nelle ultime tre sfide del 2022.

Stop agli esperimenti

Spalletti, comunque, tornerà al “vecchio” Napoli contro la Salernitana. Niente più esperimenti come in Coppa. In campo ci andrà la stessa squadra che ha battuto nettamente la Juventus al Maradona venerdì scorso. C'è la possibilità di continuare a lasciare lontane le dirette concorrenti al titolo. Anzi, approfittando degli impegni dei bianconeri con l'Atalanta e del Milan a Roma con la Lazio, il gap potrebbe addirittura aumentare.

Demme in gruppo

Ci sarà giusto qualche dubbio ma a grandi linee ci saranno i soliti noti. A partire da Osimhen che è l'attaccante più prolifico della Serie A con 12 reti senza mai aver calciato un rigore. Spalletti deve capire se Zielinski è utilizzabile dall'inizio o a partita in corsa. Il polacco sembra non essersi ancora ripreso dalle fatiche mondiali e anche contro la Cremonese è stato uno dei peggiori in campo. Anche Demme è tornato con il gruppo. Il tedesco, che potrebbe essere ceduto, aveva avuto un permesso da Spalletti perché è nata sua figlia. Il centrocampista ha voglia di avere più spazio ma con Lobotka sempre titolare è difficile che possa entrare anche nella ripresa.