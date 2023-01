Napoli, in arrivo Gollini. Sirigu alla Fiorentina Staffetta tra portieri tra la società azzurra e quella viola

È fatta per Gollini al Napoli. Entro le prossime 48 ore il portiere dell'Atalanta in prestito alla Fiorentina sarà un giocatore del Napoli. Naturalmente allo stesso tempo Sirigu andrà alla Viola. Il club di De Laurentiis ha già programmato anche le visite mediche per il vice di Meret. "Gollo" arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto. A giugno, quindi, il Napoli deciderà se trattenerlo o lasciarlo tornare alla Dea. Per Sirigu, quindi, un addio senza mai esordire. Spera il sardo di potersi giocare il posto a Firenze con Terracciano ma rischia di rimanere a secco di presenze pure in Toscana.