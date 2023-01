NapolI: apprensione per Kvaratskhelia. Oggi giornata decisiva in vista derby Se non ce la fa pronti Elmas e Raspadori

Giornata decisiva per Kvaratskhelia: il georgiano è alle prese con un'influenza che sembrava smaltita mercoledì, quando, dopo aver dato forfait nella partita di coppa Italia contro la Cremonese, era rientrato a fare allenamento a Castel Volturno. Ieri però un po' per le condizioni meteo decisamente invernali e dunque tali da poter causare ricadute, un po' per qualche sintomo influenzale che è tornato a farsi sentire ha saltato la seduta di allenamento. Oggi la prova decisiva per l'attaccante georgiano: se l'influenza è completamente superata sarà convocato per il derby contro la Salernitana, altrimenti giocherà uno tra Elmas e Raspadori.

C'è da considerare infatti che nell'altro periodo di assenza di kvara, nelle gare con Atalanta, Empoli e Udinese il Napoli ha sempre vinto, così come quando era mancato Osimhen: a dimostrazione che tutti gli interpreti in questa stagione sono pronti a recitare il proprio ruolo. Non ci sarà Sirigu, che non dovrebbe andare neppure in panchina: per il portiere acquistato d'estate per essere affiancato a Meret lunedì dovrebbe essere la giornata decisiva per cambiare maglia e andarsi a giocare il posto con Terracciano alla Fiorentina, il cammino inverso invece sarà compiuto da Pierluigi Gollini. A inizio settimana le visite mediche, con Giuntoli al lavoro con l'Atalanta per inserire anche il diritto di riscatto negli accordi che porteranno l'estremo difensore in prestito a Napoli fino a fine stagione.