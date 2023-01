Salernitana-Napoli: azzurri all'Arechi senza Kvaratskhelia, tocca ad Elmas Spalletti non fa drammi: «Sarà dura la sfida con i granata ma sapremo reagire»

Sarà un derby campano senza Kvaratskhelia. Salernitana-Napoli di domani allo stadio Arechi sarà orfano del talento più bravo della Serie A. La febbre si è tolta ma i postumi dell'influenza hanno costretto il calciatore georgiano a dare forfait. Ma Spalletti non si danna più di tanto. Ha una rosa molto ampia che ha dato certezze quando sono venuti a mancare calciatori importanti. La maglia da titolare andrà ad Elmas che quando Kvara è mancato ha sempre fatto bene. Il Napoli, comunque, deve ripartire assolutamente dopo l'eliminazione in Coppa Italia.

Il ko con la Cremonese ha lasciato qualche segno ma per il tecnico degli azzurri è tempo di dimostrare il proprio valore così come è successo venerdì scorso con la Juventus: “Sarà dura la sfida con i granata ma sapremo reagire. Non ci ha fatto piacere perdere, ma non ci sono strascichi di nessun tipo e mi aspetto la reazione corretta che deve esserci per una squadra che va a giocare in un campo difficile, caldo, ci giochiamo qualcosa di importante e non vediamo l'ora di giocare”.