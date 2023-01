Napoli schiacciasassi: mai così nel girone d'andata 50 punti: 25 in casa e 25 in trasferta. Miglior attacco e seconda miglior difesa

Un girone d'andata pazzesco. Così grazie alla vittoria nel derby sulla Salernitana il Napoli chiude la prima tornata della Serie A 2022/2023 con 50 punti, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta. Mai gli azzurri erano arrivati al giro di boa con un punteggio così alto, neppure nell'epoca di Sarri quando furono 48 i punti totalizzati in un girone da Mertens e compagni, che non bastarono in chiave scudetto. Ad oggi, in attesa che giochino Inter e Milan domani e martedì, visto che sono reduci dall'impegno in Supercoppa Italiana, gli azzurri hanno un vantaggio di 12 punti sui rossoneri, chiamati alla difficile partita dell'Olimpico contro la Lazio e 13 sull'Inter che giocherà invece contro l'Empoli.

50 punti perfettamente distribuiti: 25 in casa e 25 in trasferta anche se al Maradona il Napoli ha giocato 9 partite contro le 10 giocate fuori, nel girone di ritorno chiaramente si invertirà il dato, con il Napoli che giocherà più gare davanti al pubblico amico. Numeri pazzeschi anche per quel che riguarda i gol: il Napoli ne ha segnati 46 nel girone d'andata, nettamente la migliore visto che l'Inter, seconda in questa particolare classifica, ne ha segnati 38. Ne hanno invece subiti 14 gli azzurri, secondi solo alla Juventus che ne ha subiti 12. Un girone d'andata da incorniciare dunque, in vista di quello di ritorno che sarà decisivo per i sogni del Napoli.