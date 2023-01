Meret in estate era vicino ad accettare lo Spezia: ora è il baluardo del Napoli In sei mesi l'estremo difensore si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista

Con la valigia in mano in estate, baluardo del Napoli tanto da meritare gli elogi pubblici di Spalletti oggi. In sei mesi Alex Meret ha cambiato in maniera netta le proprie stelle in azzurro: arrivato per il post Reina con Ancelotti era stato sempre protagonista di un ballottaggio con Ospina che lo aveva visto spesso soccombere, viste le doti del colombiano nell'impostazione del gioco. Il momento critico era arrivato nel finale dello scorso campionato quando a causa di un erroraccio con l'Empoli Meret era finito nel mirino dei tifosi e non solo.

In estate la stessa società aveva ricercato a lungo un altro portiere visto l'addio di Ospina: si era orientata prima su Kepa del Chelsea e poi era partito un lungo corteggiamento a Keylor Navas, 35enne portiere del Paris Saint Germain, che non fosse stato per l'ingaggio altissimo probabilmente sarebbe arrivato al Napoli. Ciò mentre Meret, che non avrebbe accettato ancora il ruolo di comprimario, avrebbe accettato un'altra destinazione: addirittura quando Navas era molto vicino al Napoli Meret si sarebbe accontetato dello Spezia. E invece da portiere titolare del Napoli è stato decisivo sia in Champions che in Campionato con parate importantissime da San Siro col Milan alle gare col Liverpool a quella con la Juventus fino al derby di ieri contro la Salernitana. In bilico però il rinnovo a questo punto, con il Napoli che ovviamente vuol tenersi il suo portiere ma con l'agente Pastorello che avverte: ci sono diversi club europei su di lui, su tutti il Tottenham.