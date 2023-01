Napoli: è il giorno di Gollini. Si apre un valzer di portieri per gli azzurri? L'atalantino dovrebbe firmare in serata. In ballo anche il futuro di Meret

E' il giorno di Gollini in azzurro. Dovrebbe essere definita oggi l'operazione che porterà a Napoli il portiere attualmente alla Fiorentina ma di proprietà dell'Atalanta. L'arrivo in città è previsto per oggi, poi le visite mediche in serata e in caso di esito positivo ci sarà la firma del contratto e il primo allenamento: e dunque già domenica Gollini dovrebbe andare in panchina nella gara del Maradona contro la Roma. Previsto il prestito con il diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Operazione che potrebbe essere il preludio ad un valzer di portieri per l'estate: Meret ha fatto benissimo in questa stagione ma dopo quanto accaduto la scorsa estate c'è volontà di guardarsi attorno. Il contratto del numero uno azzurro è in scadenza nel 2024 e c'è l'interesse di alcune squadre di Premier per lui...a 20 – 25 milioni il Napoli potrebbe lasciarlo partire.

In tal caso il sostituto potrebbe essere Vicario, portiere dell'Empoli che sta giocando un campionato straordinario ed è finito anche nel giro della nazionale di Mancini. In più nel mirino degli azzurri c'è Elia Caprile, 21enne portiere del Bari che è riuscito a ritagliarsi i galloni da titolare in Serie B: la società azzurra potrebbe prelevarlo per poi mandarlo in prestito in A o anche tenerlo in rosa per puntarci da subito.