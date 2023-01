IL PIZZINO SPOT di Urgo: Pulizia e verità Il caso Juventus e le discussioni sul verdetto della giustizia sportiva

Se ce l'avessero avuta con la Juventus - come molti dicono - la pretesa giustizia sportiva avrebbe già fatto il suo corso prima che quella penale facesse saltare il banco (dei pegni). Ora non è più possibile, come per calciopoli.

Troppo tardi per trovare ammennicoli di scuse o arrampicarsi sugli specchi (del tipo "tutti colpevoli, nessun colpevole", come ho già più volte detto e scritto). C'è chi ha deliberatamente manipolato uomini e mezzi, che fossero avversari o garanti, e deve pagare, affinché il "gioco" conservi almeno una parvenza di pulizia e verità.