Napoli: Elmas si candida per un posto da titolare contro la Roma Il macedone ha guadagnato la fiducia e l'apprezzamento di Spalletti

Kvaratskhelia c'è, ma probabilmente la sorpresa di Spalletti contro Mourinho sarà Elmas. Sì, perché dall'infermeria sono arrivate ottime notizie per il georgiano: ha smaltito completamente l'influenza e al Maradona contro i giallorossi giocherà, rinnovando quel tandem con Osimhen che ha fatto impazzire la Juventus nell'ultima gara giocata in casa. Ma chi è on fire nella rosa di Spalletti è il macedone Elmas: dopo un inizio difficile “il diamante” come viene soprannominato in patria è riuscito ad entrare sempre di più nelle grazie di Spalletti, a suon di prestazioni sontuose, tanto da meritare gli elogi pubblici dell'allenatore.

E dunque se il Napoli sarà al completo nella gara contro i giallorossi è possibile che Spalletti possa puntare proprio sul macedone dall'inizio: d'altronde Elmas può giocare in più ruoli, a sinistra quando è mancato Kvaratskhelia ha fatto benissimo, ma se non c'è dubbio che il georgiano giocherà dall'inizio è possibile che Elmas possa giocare alto a destra, come contro la Juve quando era subentrato a Politano, ma c'è anche la possibilità che il macedone possa prendere il posto di mezzala di Zielinski, che nelle ultime settimane sta vivendo il solito momento di appannamento e Spalletti potrebbe dargli un turno di riposo.