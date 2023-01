Napoli, Rrahmani: "Lo Scudetto? Manca ancora tanto" Il difensore: "In Champions? Crediamo ai quarti dopo un girone vinto e che non era facile"

Amir Rrahmani ci va cauto. Quando a Radio Kiss Kiss gli chiedono dello Scudetto lui non si sbilancia. E lo fa anche a nome del Napoli: «Siamo a metà strada», ha detto il kosovaro tornato da un lungo periodo di stop. «Ll’ho superato bene - ha detto ancora Rrahmani -. C’era il rischio di non tornare bene, invece è andata bene. Dopo tutto il lavoro che ho fatto con lo staff, con dottori e fisioterapisti che sono stati tutti bravi, ora sono molto felice del fatto di essere tornato».

Il difensore: "Siamo solo a metà strada"

Essere a +12 dal Milan può sembrare che la strada è in discesa ma non è così: «È il segnale del fatto che stiamo andando bene, ma siamo solo a metà strada e speriamo di continuare così. Secondo noi non abbiamo fatto ancora nulla, è ancora presto, vogliamo fare anche questo girone in maniera giusta». Rrahmani poi parla della sfida con la Roma: «Penso simile a quella di Salerno, ma chiaramente la Roma ha più qualità, ci sono tanti calciatori forti. Forse sarà simile anche un po’ a quella con la Juventus, perché anche i bianconeri restavano dietro a difendere. Noi dovremo gestire bene la palla, non perderla e vedere di fare gol».

"Obiettivo record anche in Champions"

Senza dimenticare che a febbraio tornare la Champions: «Ci crediamo ai quarti perché siamo andati bene anche in Champions. Abbiamo chiuso il girone al primo posto e non era facile perché c’erano avversari forti. Speriamo di fare un record anche in questa competizione», ha concluso il kosovaro.