Verso Napoli-Roma: torna Kvaratskhelia, Elmas insidia Zielinski Domani la rifinitura in vista del match contro i giallorossi

Gruppo al completo nel Napoli in vista della sfida di domenica sera al Maradona contro la Roma. Sono tutti a disposizione di Luciano Spalletti per il derby del Sole. Il tecnico spagnolo avrà l'imbarazzo nello scegliere la formazione da mandare in campo contro i giallorossi. A grandi linee sarà la stessa che è partita dal primo minuto all'Arechi. A sinistra rientrerà Kvaratskhelia che ha recuperato definitivamente dall'attacco influenzale che lo aveva costretto a rimanere fuori con Cremonese in Coppa Italia e con la Salernitana. Al suo posto c'era Elmas. Ma non è detto che il macedone si accomodi in panchina. Si giocherà, infatti, una maglia da titolare con Zielinski. Il polacco non è al top della forma in questo momento mentre Elmas sì. A destra Politano ci tiene a sfidare la sua squadra del cuore e dovrebbe vincere il ballottaggio con Lozano. A centrocampo ci saranno Lobotka ed Anguissa. Davanti a Meret si schiereranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Domani la rifinitura con la conferenza stampa di Spalletti alle 15.