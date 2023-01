IL PIZZINO SPOT di Urgo: Figure barbine Le perplessità sullo scambio alla pari tra Napoli e Fiorentina per il ruolo di vice portiere

Lascia assai perplessi lo scambio alla pari tra Napoli e Fiorentina per il delicato ruolo di viceportiere - non quello iconico e imbattibile di Luciano De Crescenzo in "Così parlò Bellavista" - a stagione in pieno corso (e che corso).

Con tutte le carte ancora da giocare, ci si chiede con quale lungimiranza si mandi via un giocatore esperto e bravo, pur di 35 anni, per prenderne uno forse anche bravo ma meno esperto, che ha giocato 3 partite nell'ultima stagione e mezza e in una di Conference League ha fatto una figura tanto barbina da diventare virale.