Napoli-Roma, Spalletti non si nasconde: "È uno scontro diretto per lo scudetto" L'allenatore degli azzurri alla vigilia: "Ogni partita è difficile ma questa lo è di più"

“È uno scontro diretto per lo scudetto”, Luciano Spalletti non vuole assolutamente pensare al vantaggio che ha il Napoli nei confronti di chi insegue. Domani sera contro la Roma non ci si potrà cullare sugli allori ma si dovrà rimanere concentrati perché di fronte c'è una avversaria di tutto rispetto. Tutti parlano di scudetto ma si dimentica che si è solo alla prima giornata del girone di ritorno. “Ogni partita è difficile - ha spiegato l'allenatore azzurro - questa di più per quel discorso su quel condominio che facemmo tempo fa. È uno scontro diretto in funzione dei condomini di quella roba lì, e sarà una gara tutta da gustare tatticamente e come individualità ed i 3 punti sono sempre un bottino da portare a casa”.

Spalletti adora andare in bicicletta e si ritiene un ciclista che “sa di doversi confrontare con altri altrettanto forti, se non più forti, e deve imparare a stare dritto sui pedali, mai seduti perché si spinge meno e c’è da pedalare forte fino in fondo”.

Con un vantaggio del genere il tecnico deve trovare le parole giuste per caricare i ragazzi: “Dico bravi ai calciatori per l’ultima partita a Salerno -ha proseguito Spalletti - in una situazione non facile perché è sempre un derby e ricordiamo la fatica fatta l’anno scorso, la difficoltà nel passare avanti nel primo tempo, poi la Salernitana ha vinto a Lecce. Quindi, bravi! I risultati degli altri non dipendono da noi e quindi dobbiamo avere sempre lo stesso comportamento, fatto di grandi partite, comportamenti umili, attenzione nel fare un passo alla volta, concentrandoci nella postura del passo e dove si mette il piede. Pensiamo al lavoro quotidiano, senza guardare oltre. Nessuno deve avere un comportamento leggero, ma comportamento serio e professionale”.