Il pizzino spot di Urgo: prigioniero politico L'analisi della sfida tra Napoli e Roma

La Roma degli "zero tiri in porta" contro il Napoli della partita d'andata è proprio una brutta squadra. Ha tanti buoni giocatori, alcuni davvero forti e un fuoriclasse, ma non un'idea di gioco che sia una.

Però in panchina ha lo "special one", quello che cambiava le sorti di un organico, quello che vinceva tutto. Ora l'unica cosa che sa far bene lui e far fare bene alla sua truppa é protestare.

Ma anche aizzare senza ragione masse sempre più ottuse e, infine, ritenersi prigioniero politico (sì, di sé stesso). Per vincere poi una coppa di nessun valore.