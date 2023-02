IL PIZZINO SPOT di Urgo: Rialzarsi è un'altra cosa Contro il Napoli non era proprio la partita per Dybala

"Il Napoli non ha nessun giocatore del livello di Dybala. Ha tanto bravi giocatori il Napoli...ma non come Dybala".

Alla fine della sfida al Maradona tra Napoli e Roma ripensavo a quelle parole del prepartita - un po' alla bar dello sport - di José Mourinho.

A conti fatti il bravo calciatore argentino dal viso di putto ha però fatto poco o nulla. Distribuito qualche pallone e scagliato un tiro in smart working. Del resto non era la sua partita, troppo maschia e tattica (per larghi tratti). E lui, si sa, casca come nessuno. Ma rialzarsi è un'altra cosa.