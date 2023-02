Napoli, De Laurentiis vuole la Champions: fissato il premio per la vittoria A cena a Maddaloni chiede: niente rilassamenti e puntare alla vittoria della manifestazione europea

Cena di squadra per il Napoli: con calciatori, Spalletti e staff tecnico che hanno trascorso una serata con De Laurentiis in un noto ristorante di Maddaloni. Il presidente ha voluto colmare il gap della mancata cena di Natale, fare i complimenti a squadra e staff tecnico per i risultati ottenuti finora ma anche fissare alcuni punti fermi. Innanzitutto il patron ha chiesto che il largo vantaggio ottenuto in Serie A non porti rilassamenti: guardando al passato le beffe in casa azzurra abbondano ma quest'anno sarebbe veramente gravissimo dilapidare quanto messo in piedi finora.

E poi De Laurentiis ha anche voluto alzare l'asticella: se fino a qualche mese fa sembrava semplicemente impensabile, oggi l'obiettivo Champions vale perlomeno un “perché no?” e il patron azzurro è particolarmente sensibile a quella manifestazione che porta introiti importanti e una visibilità altrettanto grande. E dunque, se in campionato queste prime tre giornate di febbraio piuttosto abbordabili portassero un ulteriore vantaggio in classifica, perché non provare a vincere la manifestazione? Difficile, difficilissimo, viste le concorrenti, ma intanto De Laurentiis ci pensa...e per far venire il pensiero pure ai calciatori ha fissato un premio vittoria e lo ha specificato durante la cena, che si sa, l'appetito vien mangiando.